Capta géiser que surge en el patio de una casa en El Salitre, Michoacán

En redes se difundió un video que capta cómo un géiser surge en el patio de una casa en El Salitre, dentro del municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán.

Durante la madrugada del 26 de mayo, los habitantes fueron sorprendidos por un fuerte estallido y la expulsión de lodo, agua, vapor y azufre.

Captan en video géiser que surge en el patio de una casa en El Salitre, Michoacán

En plataformas como X (Twitter) circula el video de un géiser que nace entre el patio y un corral de una casa en El Salitre.

La grabación que se ha viralizado muestra la intensa actividad de la fuente termal.

Por el momento, no se reportan personas lesionadas. Todos los residentes de la zona fueron desalojados.

No obstante, algunos animales de la granja donde se originó la grieta sí resultaron afectados.

De acuerdo con reportes, el géiser habría surgido por la reciente actividad sísmica de la región.

Cabe destacar que la zona de Ixtlán de los Hervores es conocida por sus manifestaciones geotermales, ya que cuenta con uno de los géiser más altos del mundo, el cual alcanza hasta los 30 metros de altura.

Géiser surge en el patio de una casa en El Salitre, Michoacán (@CNPC_MX / X)

Luego del nacimiento del géiser en el municipio de Ixtlán de los Hervores han acudido elementos de:

Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)

De acuerdo con la CNPC, comenzarán a realizar los “estudios técnicos necesarios sobre el evento hidrotermal natural”.

Por su parte, el gobierno de Ixtlán informó en un comunicado que ya se coordina con autoridades estatales “para determinar la naturaleza y el riesgo del nuevo fenómeno“.

De igual forma, se exhortó a la población para que se mantuviera alejada del lugar y que reportara cualquier situación de riesgo.