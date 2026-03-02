Vergonzoso y ridículo, así calificaron líderes panistas el “contrainforme” de Andrea Chávez

Luego de que la senadora Andrea Chávez presentara un “contrainforme”, al momento de que la gobernadora Maru Campos rendía su Cuarto Informe, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez y el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, calificaron dicho ejercicio de la morenista como vergonzoso y ridículo.

“Hay temas tan importantes. Ante un escenario desolador a nivel federal, la gobernadora Maru Campos ha brindado soluciones ante un Gobierno Federal que nos ha dado la espalda. Así que ya basta”, dijo Álvarez Hernández, respecto a la actitud de la senadora de Morena, pues “lejos de proponer, salen a criticar”.

“Por qué no nos da un informe legislativo. Yo no he visto que informe de todo eso, sólo sale a criticar, por qué no una propuesta. Vergüenza le debería de dar. Se concentra de manera infantil, esa es su estatura política”, recalcó Daniela Álvarez.

Mientras que el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, calificó dicho “contrainforme” de ser “vergonzoso” y una “payasada”.

“No podemos dejarla pasar y dejar de llamar las cosas por su nombre y de responder con contundencia lo que les comentaba hace un momento. Primero que nos informe cuál ha sido su trabajo legislativo y de qué le ha servido a Chihuahua tener a esta señorita como senadora por nuestro estado”, señaló Daniela Álvarez.