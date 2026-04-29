Día de la Niñez dejará 132 mdp en derrama económica para el comercio

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que se espera una derrama económica de 132 millones de pesos en el sector comercial por celebraciones del Día del Niño.

“A nivel nacional en México se proyecta tener una derrama económica de 3 mil 300 millones de pesos, más o menos se tiene proyectado pagar por niño una cantidad de 2 mil pesos por niño, en referencia a Chihuahua la capital tiene el 4% de derrama económica nacional, se estima entre 100 a 132 millones de pesos para la capital”, comentó.

En este sentido, el líder del comercio formal comentó que se espera gran afluencia en centros comerciales, jugueterías, parques de diversiones y restaurantes con juegos infantes.

Para finalizar destacó que se espera una buena respuesta económica para cerrar el mes de abril, por lo cual sería un buen cierre.