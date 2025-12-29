Venezuela denuncia: “llevamos 27 semanas de locura y la ONU no dice nada”

Caracas. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció el silencio de la comunidad internacional, en particular el sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros organismos multilaterales, ante la arremetida que durante meses ha ejecutado el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

“Llevan 27 semanas de locura imperial… de acoso, amenazas, ataques, persecuciones, robos, piratería, asesinatos, y el mundo, digo el mundo ese de la ONU y su combo, en silencio; nadie dice nada”, afirmó durante el acto de activación del programa de seguridad “Cuadrantes de Paz” en el estado Aragua.

Agregó que “el imperialismo, los que se creen dueños del mundo”, no solo pretenden robarse los recursos naturales de Venezuela, sino que “quieren ir más allá” y someter al pueblo venezolano porque “a ellos no les gustan los pueblos dignos, que se hacen respetar y exigen respeto”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que el pasado 24 de diciembre su gobierno atacó “una gran planta o una gran instalación” alrepinder a una pregunta de un periodista sobre “una explosión en Venezuela”, aunque no precisó detalles de la ubicación de tal suceso ni sus resultados. El gobierno venezolano no ha mencionado absolutamente nada sobre algún incidente de esa naturaleza.

Medios de comunicación han relacionado lo dicho por Trump con un incendio ocurrido en la ciudad de Maracaibo (Zulia, occidente) la madrugada del miércoles 24 de diciembre. El hecho tuvo lugar en una planta de la empresa Primazol, dedicada a la elaboración de insumos químicos para distintas industrias. Sin embargo, en el país eso pasó como un evento menor y la propia empresa publicó un comunicado rechazando “las versiones que circulan en redes sociales”, ya que “no tienen relación alguna con el incidente ocurrido y no corresponden a información oficial ni verificada”.

Es importante precisar que la planta de Primazol en Maracaibo está ubicada a 5 kilómetros del mar, por lo que es cuestionable que en el lugar hubiera, como afirmó Trump, alguna instalación de donde salieran lanchas con drogas y mucho menos un “muelle”, como llegó a mencionar el jefe de la Casa Blanca.

No nos amargarán la Navidad

Mientras tanto, el ambiente que se vive en Caracas y otras ciudades del país es festivo. La gente hace los recorridos habituales de estas fechas, como visitar el Paseo Los Próceres, donde tradicionalmente se instalan fastuosas decoraciones navideñas. Justamente en ese lugar se celebró este domingo un concierto navideño gratuito denominado “Retumba Caracas”, donde miles de personas disfrutaron de 40 artistas y agrupaciones populares tradicionales y parrandas navideñas.

Esta fotografía se corresponde con las palabras del ministro Diosdado Cabello, quien destacó el talante y la idiosincrasia del pueblo venezolano ante años de ataques de distinto tipo. Aseguró que “no nos van a amargar ni las navidades ni el Año Nuevo, no pueden porque nosotros cuántas cosas hemos aguantado, cuántas cosas han intentado contra este pueblo”.