Entre aulas y tribunales: un libro que narra la vida detrás del Derecho

Rivera Soto, figura emblemática de la Universidad Autónoma de Chihuahua

En una tarde cargada de afecto, memoria y reconocimiento, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) abrió sus puertas para la presentación de “Anecdotario de la Abogacía”, del Mtro. Luis Alfonso Rivera Soto, un libro que no solo reúne historias, sino que deja ver la esencia de una vida entregada al Derecho.

Académicos, estudiantes, colegas, amigos y familiares se dieron cita este lunes 27 de abril en la sala de usos múltiples del Centro Cultural Universitario. Más que un evento protocolario, el encuentro se transformó en un espacio de gratitud hacia quien ha dedicado más de cinco décadas a la formación de generaciones enteras de juristas.

“Este libro es quizá el mejor que he tenido, porque habla de los estudiantes, de los maestros y de toda la gente con la que conviví”, compartió el autor en entrevista previa, con la sencillez de quien entiende que su legado está en los otros.

Rivera Soto no es solo una figura emblemática de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); es, ante todo, un maestro en el sentido más profundo de la palabra. Su historia en las aulas comenzó desde joven, influido por una tía docente y, con el paso de los años, se consolidó como un referente en el área penal, convencido de que enseñar es una forma de vida.

Su trayectoria también se ha tejido en el servicio público; desde la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta su labor como autor, ha buscado acercar el Derecho desde una perspectiva clara, práctica y, sobre todo, humana. Porque para él, ser abogado va más allá de conocer leyes. Implica entender al ser humano en toda su complejidad: su historia, sus emociones, sus contextos.

“La ética es el eje de toda profesión”, ha sostenido, como una convicción que atraviesa cada página de su obra.

“Anecdotario de la Abogacía” es precisamente eso: un recorrido íntimo por salas de audiencia, oficinas y tribunales, donde cada historia revela dilemas, aprendizajes y momentos que invitan a la reflexión. No son solo anécdotas; son fragmentos de vida que dignifican el ejercicio jurídico.

Durante el evento, el rector de la UACJ, el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez, destacó el orgullo que representa para la comunidad universitaria reconocer una trayectoria como la del maestro Rivera Soto, subrayando que su obra ofrece una mirada cercana y ética del mundo legal.

“Como chihuahuenses nos sentimos orgullosos de su trayectoria y aportaciones que como universitario ha hecho. Gracias, maestro. Hoy la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez abre sus puertas a la presentación de una obra, “Anecdotario de la Abogacía”, un libro que reúne una serie de relatos que dan testimonio del ejercicio jurídico desde una perspectiva cercana, reflexiva y profundamente humana”.

De igual manera, el rector de la UACH, el Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó:

“Es difícil hablar de él porque me toca hablar como hijo. Pero no por eso voy a desperdiciar la oportunidad de hablar como universitario, una persona siempre orgullosa de su universidad, de su vida en las aulas como estudiante. Duró 57 años en la cátedra, difícil de superar”.

Pero fue en el cierre donde la emoción alcanzó su punto más alto. Con una reflexión sencilla, pero intensa, dejó claro que los bienes materiales no trascienden, pero el cariño y la huella en los demás sí.

“Tengo una filosofía en la vida: hay cosas que uno no puede llevarse cuando se va; ni la casa, ni el carro, ni los bienes materiales. Por eso, con todo el corazón les digo que su presencia hoy hace de este un momento verdaderamente especial. Para mí, para quienes fueron sus alumnos, para quienes han compartido algún vínculo con él, pero sobre todo para quienes lo llevan en el corazón, ese es su verdadero lugar. Muchas gracias por su asistencia y por su tiempo en esta tarde tan significativa. Mi gratitud también para la UACJ. Más Derecho, más Rivera Soto, más Dr. Constandse… y felicidades a todos.”

Fueron convocados a la presentación de esta obra el Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua; el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; la Mtra. Judith Ávila Burciaga, comisionada del órgano de Administración Judicial del Estado de Chihuahua; el Lic. Nahum Nájera Castro, abogado litigante y penalista, así como el Dr. Luis Ernesto Orozco Torres, docente del programa de la Licenciatura en Derecho en la UACJ.