Presenta Auditor Superior 15 denuncias administrativas vs extinto Poder Judicial del Estado

El titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que ayer presentó 15 denuncias administrativas en contra del extinto Poder Judicial del Estado, por observaciones que ascienden a más de 150 millones de pesos.

Dichas denuncias fueron presentadas ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que preside el magistrado Francisco Acosta Molina, acto en el que también estuvieron presentes la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Marcela Herrera y la titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Karla Reyes Orozco.

“Ayer estuvimos en el Poder Judicial. Entregamos los resultados y las denuncias administrativas de la cuenta pública 2024, con el propósito de que hagan lo que corresponde en el ámbito del Poder Judicial. Ese es un acto muy importante porque de acuerdo con las nuevas reglas, es el Tribunal de Disciplina el que tiene que realizar estas investigaciones derivadas de los resultados de nuestras auditorías”, informó el Auditor Superior.

Acosta Félix añadió que “hay algunas faltas relacionadas con la falta de devolución de recursos no devengados en el Poder Judicial. Hay algunas relacionadas con obra pública y otras faltas también relacionadas con el Fondo Auxiliar. Entonces, estas denuncias administrativas las presentamos ayer ante el Tribunal de Disciplina Judicial. No sabemos todavía si se trata de un daño o si se trata solamente de una omisión de no haber entregado los recursos, porque al fin y al cabo, los recursos fueron invertidos también en otras acciones”.