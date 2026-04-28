Vinculan a proceso a imputado por robo a farmacia

• Intentó sustraer mercancía de una sucursal en Sector Reloj, y causó daños al inmueble

Los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, fueron suficientes para que se dictara auto de vinculación a proceso en contra del imputado Brayan Ulises G. N. y/o Bryan Ulises G. N., por el delito de robo en grado de tentativa.

En la carpeta de investigación, se señaló que, durante la madrugada del 12 de agosto de 2025, causó daños para introducirse a la sucursal de la empresa Farmacias del Ahorro, ubicada el boulevard Fuentes Mares, de la colonia Sector Reloj, de esta ciudad de Chihuahua, y trató de apoderarse de mercancía.

Acto ilícito en el que fue sorprendido y posteriormente detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 3319/2025, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad al sector comercial de la ciudad en contra de actos ilícitos que afectan el patrimonio.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).