Aprehende FDZS a probable responsable de un robo cometido en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo con una orden de aprehensión, a Nicasio C. L., persona de 34 años de edad, que aparece como probable responsable del delito de robo con penalidad agravada.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 14 de julio de 2025, se introdujo de manera ilegal a un domicilio ubicado en calles de la colonia Centro, de donde sustrajo 19 tablas de madera de dos metros de largo, con un valor de dos mil 800 pesos.

Fue detenido en calles de la colonia San Antonio de las Huertas y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público formulará imputación en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).