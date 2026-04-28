“Gobierno del Estado está tomando acción para corregir y esclarecer los hechos”: Alma Portillo por renuncia de Jáuregui a la FGE

Luego de la renuncia del exfiscal General del Estado, César Jáuregui, ante lo ocurrido durante y posteriormente al operativo que desmanteló un narcolaboratorio en El Pinal, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, recalcó que el Gobierno de Maru Campos “está tomando acción para corregir y esclarecer los hechos”.

“Con la salida del fiscal César Jáuregui se ve ya que el Gobierno del Estado está tomando acción para corregir y esclarecer lo que ocurrió. Y bueno, también la designación de Wendy Chávez al frente de la Unidad Especializada y creada para investigar lo ocurrido, me parece una señal positiva”, señaló Portillo Lerma.

La legisladora parralense de MC añadió que “esperamos muy pronto tener información clara, concisa sobre lo ocurrido. Y también hacer mención que definitivamente es algo que tenemos que trabajar todos los días, lo que es el combate al crimen organizado, ya que es una materia pendiente, no únicamente en nuestro estado, sino también en nuestro país”.

Respecto al trabajo de la gobernadora Maru Campos en contra del crimen organizado, la diputada Alma Portillo dijo que “no debería ser yo quien califique al actuar de la Gobernadora, sino la ciudadanía misma. Desde un principio, en mi posicionamiento en tribuna la semana pasada, resalté que la rendición de cuentas es sumamente importante, sobre todo en temas tan delicados como los ocurridos hace algunos días”.