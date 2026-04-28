“Una persona honorable”: Coordinador del GPPRI reconoce trabajo de César Jáuregui al frente de la FGE

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, reconoció el trabajo realizado de César Jáuregui al frente de la Fiscalía General del Estado, quien anoche renunció a su cargo ante las investigaciones en torno al operativo que desmanteló un narcolaboratorio, en el que presuntamente participaron agentes de los Estados Unidos.

“César Jáuregui es una persona de trabajo, una persona honorable, le reconozco y le reconocemos el trabajo realizado al frente de la institución”, destacó Medina Aguirre.

Así lo resaltó el líder de la bancada del Revolucionario Institucional en el Poder Legislativo local, quien desde la semana pasada enfatizó la labor de Jáuregui Moreno al frente de la Fiscalía General del Estado y el certero golpe al crimen organizado por el desmantelamiento del mencionado narcolaboratorio, el cual estaba ubicado en El Pinal, municipio de Morelos.

Ayer al filo de las 19:30 horas, César Jáuregui anunció su renuncia como fiscal General, con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que lleva a cabo la Unidad Especializada en el caso, la cual está a cargo de la fiscal Wendy Chávez.