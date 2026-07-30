Venden de dos tipos de droga y “los dan de baja”, señala fiscal problemática en grupo de “La Línea”

Juan Carlos Portillo Coronado, fiscal de Distrito Zona Occidente dio a conocer que dentro de los casos de homicidios dolosos que se han registrado en el último mes y medio, se tiene la hipótesis de que el grupo de “La Línea” está “dando de baja” a gente de su misma organización, presuntamente por detectar que están vendiendo dos tipos de droga.
Explicó que aparentemente, hay quienes de manera independiente comenzaron a vender tanto cristal como cocaína y que, al ser descubiertos por sus compañeros, atentan en contra de ellos.
“Lo que estamos viendo es que siguen perteneciendo al mismo grupo delictivo, pero están vendiendo otro tipo de droga que venden del mismo grupo delictivo, están vendiendo dos tipos de droga, se dan cuenta y es donde empieza la problemática entre ellos mismos”.
En lo que va del mes, la zona occidente lleva 27 homicidios dolosos, entre las víctimas se encuentran personas que tenían antecedentes y órdenes de aprehensión por delitos vinculados con la delincuencia organizada; la cifra ya supera el número de casos del mes anterior e inclusive, del año pasado.