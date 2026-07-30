Recuperó SSPE dos vehículos con reporte de robo en Guerrero y Juárez

Durante los operativos implementados el pasado miércoles por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, se logró la recuperación de dos vehículos con reporte de robo, uno de ellos en el municipio de Guerrero y el segundo en Ciudad Juárez.

En un primer suceso registrado en Guerrero, los elementos estatales localizaron una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2019 mediante recorridos tácticos por tierra y aire con el helicóptero de la Secretaría.

La unidad fue avistada en aparente estado de abandono y, al ser inspeccionada por el personal operativo, se confirmó que contaba con reporte de robo emitido en Texas el pasado 7 de julio. Posteriormente, agentes de la Fuerza Especial SWAT aseguraron el automotor para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.

En un segundo hecho ocurrido en Ciudad Juárez, personal del Grupo Especial de Detectives recibió una alerta a través del radio operador y de la Plataforma Centinela sobre el avistamiento de un vehículo que contaba con reporte de robo vigente.

Tras el rastreo tecnológico, se ubicó el domicilio en la colonia Los Arcos, hasta donde acudieron los agentes para realizar la inspección de una camioneta Cadillac Escalade modelo 2023. En el lugar se entrevistó a una persona que tenía la posesión del automotor, quien manifestó haberlo recibido a modo de resguardo por parte de una conocida.

Al ser informada de que la unidad contaba con reporte de robo, entregó de manera voluntaria las llaves y colaboró con los elementos de la Policía del Estado para el deslinde de responsabilidades.

En ambos casos, los vehículos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones de ley.

Estas acciones reflejan la efectividad de la estrategia impulsada por el secretario Gilberto Loya, la cual, a nivel estatal, ha permitido una reducción sostenida en diversos delitos, incluido el robo de vehículos, gracias al uso de herramientas tecnológicas como la Plataforma Centinela y la coordinación operativa permanente.