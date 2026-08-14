“¡Vas a caer, pinche narcojunior de mierda!”: ‘Alito’ por retiro de visa a Andy López

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno celebró que el gobierno de Estados Unidos le haya quitado la visa a Andy López Beltran y le dijo que su “narco apellido” no le da impunidad.

Andy, Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas. ¡Estás viendo y no ves! Las investigaciones les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace… pic.twitter.com/8v2wKmGZcf — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 14, 2026

“Estados Unidos ya te revocó la visa y ahora sales a lloriquear, acusando motivos políticos y comparando la decisión con prácticas hitlerianas. ¡Estás viendo y no ves! Las investigaciones les están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace intocables”.

En mensaje en redes sociales dijo que el hijo del expresidente López Obrador tiene el descaro de exigirle explicaciones al gobierno de Estados Unidos y pedirle al Presidente Donald Trump que destituya a Marco Rubio.

“Con qué autoridad moral pides explicaciones cuando Morena ha sido la tapadera de criminales y narcopolíticos? Mejor empieza por dar explicaciones tú”.

“Habla de tus relaciones, tus negocios, tu corrupción, tus lujos, tu clan y de cada señalamiento público que rodea a tu grupo político por sus vínculos con los cárteles del crimen organizado. Deja de esconderte detrás del apellido de tu papi y de hacerte la víctima cuando llegan las preguntas y acciones incómodas”.

Alito expuso que el gobierno de Estados Unidos tomó esa decisión en medio de serios cuestionamientos sobre la confianza en las autoridades mexicanas y hay razones de fondo que no se pueden ignorar.

“Desde México reconocemos la firmeza del Presidente Donald Trump, del Secretario de Estado Marco Rubio, así como el trabajo diplomático de Christopher Landau, quienes han defendido con claridad los intereses del hemisferio, la democracia y la libertad y han exigido resultados en el combate a los cárteles del crimen organizado”.

México necesita una relación sólida con Estados Unidos, basada en cooperación, resultados y confianza entre instituciones. El gobierno de Morena debe entender que la confianza internacional se gana con hechos, combatiendo a los criminales y respondiendo ante cualquier señalamiento sobre protección o complicidad con quienes han operado con impunidad.

“Se sentían una familia real y acabaron siendo una pandilla de rateros! Por eso les molesta tanto cuando fuera de México encuentran autoridades a las que no pueden controlar, corromper o cooptar”.

El apellido López Obrador no te da impunidad en el mundo ni te extiende certificados de honestidad. Podrás patalear, insultar, reclamar y mandar todas las cartas que quieras. Las preguntas siguen ahí y las van a tener que responder. La justicia puede tardar, Andy, pero ya estás viendo y viviendo que las fronteras de la impunidad empiezan a cerrarse en tu cara”.