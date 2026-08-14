Berrinche de Andy López Beltrán no sustituye las explicaciones que debe dar a los mexicanos: Alex Domínguez

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alex Domínguez, señaló que la reacción de Andy López Beltrán ante el retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos, parece más un berrinche del hijo del expresidente que una explicación seria ante los mexicanos.

Lo anterior luego de que López Beltrán difundiera en sus redes sociales una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que responsabiliza al secretario de Estado, Marco Rubio y a Christopher Landau, de actuar por razones políticas y propagandísticas, por lo que Alex Domínguez sostuvo que el hijo del expresidente pretende convertir una decisión de otro país en un discurso de victimización política.

Recordó que la decisión del Gobierno de Estados Unidos no resulta inesperada, ante los diversos señalamientos públicos que han surgido en torno a López Beltrán y sus presuntos vínculos con asuntos relacionados con el llamado huachicol, por lo que consideró indispensable que cualquier señalamiento sea aclarado con transparencia y, en su caso, investigado por las autoridades competentes.

“Andy López Beltrán debería entender que los privilegios no son derechos adquiridos por apellido. En lugar de hacer un berrinche, atacar a funcionarios estadounidenses y asumirse como víctima de una persecución política, debería explicar con absoluta transparencia cualquier señalamiento que exista en torno a su persona”, expresó.

El legislador priista afirmó que Estados Unidos tiene facultades para determinar a quién concede o retira el documento migratorio de la visa, por lo que lamento la postura del gobierno federal de la mal llamada 4T que torna el asunto político y no algo institucional siempre respetando las decisiones soberanas de otro país y evitando convertir el caso en un nuevo frente de confrontación diplomática.

“México necesita una relación seria, institucional y responsable con Estados Unidos. El Gobierno Federal no debe convertir una determinación migratoria que involucra al hijo de un expresidente en un asunto de defensa partidista. Por encima de cualquier apellido o militancia deben estar los intereses de nuestro país”, sostuvo.

El diputado federal consideró además que resulta contradictorio que desde Morena constantemente se cuestione y descalifique a Estados Unidos, pero cuando uno de sus integrantes pierde la posibilidad de ingresar a ese país, inmediatamente se denuncie persecución.