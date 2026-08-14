Estudiante de la Maestría en Historia investiga la cultura del sotol y su presencia en Chihuahua durante la época de la prohibición

El sotol, además de ser una bebida tradicional del norte de México, representa una parte de la historia cultural, económica y social de Chihuahua que aún cuenta con pocos registros. Esta es una de las líneas de investigación que desarrolla Elsa Cristina Ruelas Gaytán, estudiante de la Maestría en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras.

Originaria de una familia dedicada a la producción de sotol en Aldama, Chihuahua, Ruelas Gaytán comenzó a acercarse al estudio de esta bebida desde su formación en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en donde cursó la licenciatura en Antropología Social y realizó una tesis enfocada en la participación del sentido del olfato durante los procesos de elaboración y comercialización del sotol.

Explicó que el olfato tiene un papel importante para los maestros sotoleros, quienes recurren a este sentido para identificar cómo avanza el proceso de producción. “Siempre pongo el ejemplo de que no es lo mismo ver la foto de tu exnovio que oler su perfume, porque la sensación va a ser distinta”, mencionó.

Esta investigación también estuvo vinculada con sus propias experiencias familiares, ya que la elaboración de sotol forma parte de la historia de su familia desde la generación de su bisabuelo, por lo que este interés la llevó a continuar con la investigación “Historia cultural de Chihuahua (1920-1929): un acercamiento desde el control y consumo del sotol”, que actualmente desarrolla en la Maestría en Historia.

Para ello, la estudiante se ha documentado en el Archivo Histórico de Chihuahua, así como en hemerotecas, donde ha encontrado información relacionada con multas y casos de contrabando de sotol. Además, analiza un periódico de la época que circulaba en Chihuahua, Ciudad Juárez y El Paso, lo que le ha permitido identificar noticias relacionadas con el comercio ilegal de bebidas como whisky, tequila y sotol. También contempla otras expresiones de la época, como el cine, la fotografía, la moda y los espacios de diversión existentes en Chihuahua durante esos años.

Uno de los aspectos que busca analizar es la percepción social del sotol frente a otras bebidas. De acuerdo con la investigación, el sotol estaba relacionado principalmente con las clases trabajadoras, especialmente actividades mineras, mientras que bebidas como los vinos de mesa eran asociadas con otros sectores sociales.

Para la investigadora, el valor del sotol no se limita a su consumo como bebida alcohólica. La planta también ha tenido diversos usos a lo largo de la historia, desde la alimentación de animales durante épocas de sequía hasta la elaboración de ropa y herramientas por grupos prehispánicos.

“El que no tenga registro no quiere decir que no sea valioso su conocimiento y toda su historia”, destacó al referirse a los saberes artesanales vinculados con la producción de esta bebida. En este sentido, señaló que existe una necesidad de acercar estos temas a la sociedad mediante formas de divulgación más accesibles y atractivas, pues considera que buena parte del conocimiento sobre el sotol permanece limitado a sectores especializados.

Actualmente, Ruelas Gaytán cursa el tercer semestre de la Maestría en Historia y continúa con el trabajo de archivo y análisis de fuentes que darán forma a su tesis. Aunque todavía se encuentra en proceso de investigación, considera que rescatar la historia del sotol permite visibilizar conocimientos, prácticas y experiencias que durante años permanecieron poco documentados.