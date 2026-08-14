“Gobierno de México debe investigar a quienes se cobijan bajo la 4T”: Arturo Medina por caso Andy

El diputado Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, afirmó que el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán debe ser tomado con seriedad por las autoridades mexicanas y consideró lamentable que el Gobierno Federal haya permitido que los señalamientos y sospechas sobre integrantes y personajes cercanos a Morena se acumulen sin investigaciones contundentes en México.

“Morena se ha convertido en un nido de criminales y lo verdaderamente lamentable es que el Gobierno Federal haya terminado por convertirse en cómplice mediante el silencio y la falta de acción. Si existen elementos que involucren a personajes de la 4T en la comisión de delitos, deben ser investigados y llevados ante la justicia mexicana, sin importar apellidos, cargos o cercanía con el poder”, señaló.

Medina sostuvo que México no puede esperar a que gobiernos extranjeros impongan sanciones o tomen decisiones contra figuras vinculadas al partido gobernante para que las instituciones nacionales reaccionen. Afirmó que corresponde a las autoridades mexicanas esclarecer cualquier señalamiento con investigaciones apegadas a derecho y, en su caso, proceder penalmente.

El coordinador de los diputados del PRI consideró además que la postura de confrontación asumida por López Beltrán frente a Estados Unidos no contribuye a resolver el problema y puede profundizar una relación bilateral que requiere responsabilidad, cooperación y firmeza institucional.

“La confrontación que plantea Andy López Beltrán no le suma a México. Esto no se trata de defender a Estados Unidos ni de aceptar injerencias; se trata de preguntarnos por qué nuestras instituciones no están actuando frente a señalamientos que terminan siendo atendidos primero desde el extranjero”, expresó.

Finalmente, Medina llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a tomar las riendas de su Gobierno y deslindarse de cualquier personaje sobre el que existan elementos suficientes para iniciar investigaciones, incluso cuando pertenezca al grupo político construido durante el sexenio anterior.

“La Presidenta tiene que decidir si gobierna para México o si protege los intereses y complicidades heredadas dentro de Morena. Tiene que tomar las riendas, permitir que se investigue y actuar con determinación. No hacerlo puede convertirse en la perdición de su Gobierno”, concluyó.