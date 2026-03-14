Vandalizan unidad del Bowí en estación Justicia; no hay lesionados

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que se registró un acto de vandalismo contra la unidad T-194 del sistema Bowí en la estación Justicia.

De acuerdo con el reporte oficial, un individuo lanzó una piedra contra la unidad, provocando que uno de los cristales resultara quebrado. No se reportaron personas lesionadas y hasta el momento se desconoce la identidad del responsable.

El incidente fue reportado de inmediato al número de emergencias 911 y se interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades para las investigaciones pertinentes.

La Operadora de Transporte hizo un llamado a las y los chihuahuenses a cuidar y respetar las unidades del sistema Bowí, al señalar que forman parte del patrimonio público y su conservación permite brindar un servicio seguro para todas y todos los usuarios.