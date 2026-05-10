No se pase tu apoyo PAAM; Municipio informa puntos de recolección para esta semana

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de mayo de 2026.-*_ Uno de los objetivos del alcalde Marco Bonilla es mejorar la calidad de vida a adultos mayores, por ello DIF Municipal exhorta a los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) a no perderse este apoyo y asistir en los puntos de entrega y horarios correspondientes a la semana del 11 al 15 de mayo, en los siguientes centros comunitarios:

*11 de mayo:*

• Ranchería Juárez, 12:00 horas

*13 de mayo:*

• Lealtad II, 9:45 horas

• Lealtad I, 10:45 horas

• Desarrollo Urbano, 11:45 horas

*14 de mayo:*

• Cerro de la Cruz, 9:00 horas

*15 de mayo:*

• CEDEFAM Mármol III, 9:00 horas

• Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.