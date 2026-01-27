Van 22 elementos caídos en cumplimiento de su deber

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez dio a conocer que en lo que va de la actual administración, 22 elementos de la Corporación han caído en cumplimiento de su deber.

Se trata de 12 elementos de la Policía Estatal, así como 10 custodios que fallecieron durante el motín y fuga de reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, el 01 de enero del 2023.

“La verdad es que es algo muy lamentable, lo vemos diariamente a nivel nacional, hay policías que pierden la vida a manos de los delincuentes de la delincuencia organizada, policías municipales, estatales, incluso ha habido en este caso policías de Secretaría de Seguridad Pública Federal, lo mismo que de la misma Guardia Nacional en estos enfrentamientos que tenemos de manera recurrente”.

En este sentido, Gilberto Loya destacó la importancia de que los elementos de seguridad pública estén bien entrenados y cuenten con el armamento suficiente para hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada.