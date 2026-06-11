¡Vamos a ganar! Marco Bonilla desea éxito a selección mexicana en el Mundial

Acompañó a cientos de chihuahuenses en Plaza del Ángel para apoyar a México

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 11 de junio de 2026.- El alcalde Marco Bonilla acompañó a cientos de chihuahuenses al Fan Fest, organizado por Gobierno del Estado en Plaza del Ángel, para ver el primer partido del Mundial 2026, para apoyar y desear éxito a la selección mexicana para obtener la copa del mundo.

Al unísono de múltiples voces chihuahuenses gritando y aclamando el orgullo de ser mexicanos, Bonilla se unió a esta porra que busca la victoria en este importante evento de talla internacional que, hoy por tercera ocasión en la historia, tiene sede en México.

Marco Bonilla destacó la importancia de este evento, ya que une a todos como un solo equipo y ese debe ser el valor que debe prevalecer como mexicanos y chihuahuenses para afrontar los retos diarios.