Vamos a dar la sorpresa en la capital, vamos por carro completo en el 2027: Brighite Granados

Ante el proceso electoral que se avecina en el 2027, en donde se renovarán la gubernatura, 67 alcaldías y el Congreso del Estado, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Briguite Granados, afirmó que darán la sorpresa no solamente al ganar el Gobierno del Estado, también en la capital, en donde las encuestas aún los colocan por debajo del PAN en las preferencias electorales.

“Con mucha unidad y fortaleciendo nuestras estructuras, vamos a dar la sorpresa en la capital, no sólo en la capital, en muchos otros municipios”, declaró Granados de la Rosa.

La dirigente morenista explicó que “tenemos un partido bien estructurado que está trabajando en el territorio, que está trabajando en sus afiliaciones, en sus militantes, entregando credenciales, formando comités, que estamos a punto de empezar a estructurar nuestra defensa del voto. No estamos de brazos cruzados, estamos trabajando en lo que a nosotros nos corresponde, en decirle a la gente de Chihuahua, este es nuestro proyecto, esto lo representamos nosotros, ellos tendrían que estar haciendo lo mismo y que la gente de manera democrática decida qué proyecto le conviene más a Chihuahua”.

Respecto a por qué afirma que podrían ganar la gubernatura y también llevarse “carro completo” en el 2027, Briguite Granados explicó que “porque la historia nos ha dicho que se puede. A ver, en 2021, Maru Campos gana la gubernatura aún perdiendo Ciudad Juárez, que el padrón nominal es del doble que la capital. En 2024, nosotros ganamos el estado. Nosotros ganamos Chihuahua con la presidenta Claudia Sheinbaum, con nuestros senadores, aún perdiendo la capital. En 2024 no ganamos la capital. ¿Pero qué si hacemos? Ganamos Ciudad Juárez por más de mil votos de diferencia, ganamos el distrito 7 federal con cabecera en Cuauhtémoc por alrededor de 10 mil votos, el PRIAN nos gana el 5 federal con cabecera en Delicias por 2 o 3 mil votos, el distrito 9 federal con cabecera en Parral más o menos lo quedamos parejos y la capital nos la ganan por arriba de 40 mil votos, pero aún perdiendo nosotros la capital ganamos el estado”.

Granados recalcó que “yo no digo que no vamos a competir la capital, que vamos a perder la capital, por supuesto que no, pero que podríamos ganar el estado aún perdiéndola, sí es posible, porque tenemos los números. Pero nosotros nos hemos enfocado muchísimo en el trabajo aquí en Chihuahua, en el territorio. Tenemos más de 70 mil afiliados, más de 70 mil registros de personas que dijeron quiero hacer un compromiso político con Morena, quiero pertenecer a Morena, que me traigas una credencial y tener derechos y, por supuesto, obligaciones como militante. 70 mil personas suena a lo mejor fácil, pero ha sido un trabajo muy arduo de compañeras y compañeros que están en el territorio todos los días tocando casas, llevando el periódico Regeneración, hablando de los logros de la Cuarta Transformación, y son 70 mil personas que han dicho, sí, quiero pertenecer a Morena, quiero ayudarles y queremos que llegue la Cuarta Transformación también a la capital. ¿Qué más hemos estado haciendo? En la capital, con un buen candidato o candidata y con mucha unidad y siguiendo seguir fortaleciendo nuestras estructuras, vamos a dar la sorpresa”.