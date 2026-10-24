Va René Chavira contra quienes convierten propiedades en basureros y picaderos

El alcalde de Chihuahua, René Chavira Venzor, advirtió que el Municipio actuará contra quienes contaminan la ciudad al arrojar basura en viviendas abandonadas y terrenos baldíos, una problemática que ha comenzado a hacerse más visible en sectores aledaños al Centro Histórico, donde algunos inmuebles también son utilizados como picaderos.

Aunque la capital mantiene el reconocimiento como una de las ciudades más limpias de México, el deterioro de casas deshabitadas representa un reto para la imagen urbana y la seguridad. Ante esta situación, el edil capitalino explicó que se trabaja en tres frentes: la identificación de propiedades en abandono que representen un riesgo estructural, la intervención policial en inmuebles utilizados para actividades relacionadas con el consumo de drogas y el combate a la acumulación irregular de residuos.

Chavira detalló que, cuando una vivienda presenta daños que ponen en riesgo a la población, se realizan dictámenes de Protección Civil para determinar las medidas correspondientes, incluida la demolición cuando sea procedente.



Precisó que en el Centro Histórico existen inmuebles protegidos por su antigüedad y valor cultural, por lo que cualquier intervención debe respetar las restricciones aplicables. En los casos donde se detectan picaderos, interviene la Policía Municipal y posteriormente se notifica a los propietarios para solicitar su colaboración, ya sea mediante la autorización de las acciones que correspondan o el tapiado de accesos para impedir que los espacios continúen siendo utilizados.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar desperdicios en casas deshabitadas y terrenos baldíos, al advertir que estas prácticas generan focos de contaminación y pueden propiciar incendios.

Asimismo, dirigió una exigencia a los comerciantes del Centro Histórico para que regularicen la recolección de sus residuos mediante empresas privadas autorizadas, al señalar que el servicio municipal está destinado a la basura domiciliaria y no a los desechos generados por establecimientos comerciales.