USTR alerta por sobrecapacidad de industria automotriz china

China tiene la capacidad para producir 55 millones de automóviles al año, lo que equivale a 65% de la demanda mundial de vehículos, alertó la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR).

Esta capacidad supera con creces el volumen del mercado interno chino de alrededor de 25 millones de automóviles.

“Como resultado, las exportaciones de automóviles chinos a México y a otros mercados emergentes están aumentando exponencialmente”, dijo la USTR en un informe sobre la industria automotriz y la operación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En 2024, los vehículos chinos representaron un tercio de los automóviles nuevos vendidos en México, frente a solo 4% en 2020, y superaron a Estados Unidos como el mayor proveedor de automóviles de México.

El 14 de mayo de 2024, el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, instruyó al Representante Comercial a aumentar las tasas de arancel ad valorem de la Sección 301 sobre los vehículos eléctricos de China de 25 a 100 por ciento.

Biden encargó también al Representante Comercial aumentar el arancel de la Sección 301 sobre las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos a 25% en 2024.

Finalmente, Biden ordenó al Representante Comercial aumentar los aranceles de la Sección 301 para alentar aún más a China a eliminar sus actos, políticas y prácticas en cuestión en la investigación de la Sección 301 de 2017 y en la Revisión Cuatrienal de la USTR.

Además, el 14 de enero de 2025, el Departamento de Comercio emitió una norma final que restringe la importación y venta de ciertos vehículos conectados y hardware y software relacionados, asociados con China o Rusia.

Como parte de la base para ello, el Departamento de Comercio determinó que el hardware y el software planteaban riesgos para la seguridad nacional. A partir del año modelo 2027, Estados Unidos prohibirá la venta de vehículos conectados por fabricantes de vehículos conectados que sean propiedad de, estén controlados por, o estén sujetos a la jurisdicción o dirección de China o Rusia, y vehículos que utilicen su software cubierto.

A partir del año modelo 2030, prohibirá asimismo la importación de hardware de sistemas de conectividad vehicular de empresas propiedad de, controladas por, o sujetas a la jurisdicción de China o Rusia.

“Estas medidas han asegurado en gran medida que los vehículos chinos no compitan actualmente en el mercado estadounidense. Sin embargo, China sigue siendo el mayor exportador de automóviles del mundo y sus exportaciones dominan muchos mercados automotrices a nivel mundial, ejerciendo presión competitiva sobre la industria automotriz norteamericana”, dijo la USTR.

Inquieta inversión china

En 2024, la Unión de Trabajadores Automotrices (UAW) y el Comité Asesor Laboral, expresaron su preocupación por el volumen de inversión extranjera directa china en el sector automotriz mexicano, alegando que dicha inversión tiene como objetivo evadir los aranceles de las Secciones 232 y 301 sobre las importaciones directas procedentes de China.

Ambas organizaciones instaron a Estados Unidos a colaborar estrechamente con Canadá y México para examinar detenidamente estas inversiones chinas y determinar si los componentes automotrices que ingresan a la cadena de suministro norteamericana están vinculados a empresas chinas con apoyo gubernamental.

Adam Hersh, economista sénior del Economic Policy Institute, expresó preocupaciones similares en ese momento, argumentando que el concepto de “acumulación” en el cálculo del contenido de valor regional permite que la proporción de contenido no norteamericano aumente “exponencialmente” a medida que los componentes se transforman a lo largo de la cadena de valor.

Durante una audiencia del 7 de febrero de 2024 sobre los automóviles del T-MEC, los representantes de la industria comentaron que es importante que los legisladores sigan de cerca el rápido crecimiento de la industria automotriz de China y que Estados Unidos, Canadá y México trabajen juntos para ayudar a garantizar que la industria automotriz norteamericana conserve su integridad y sus altos estándares.

En septiembre de 2025, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, afirmó que el arancel de 50% impuesto por México a las importaciones de autos pone “el piso parejo” en la competencia comercial con China.

“Ponerle un arancel a los vehículos para equilibrar, para que el piso sea más parejo, es una medida comercial como la que ellos (los funcionarios chinos) han tomado sobre muchas de nuestras exportaciones”, dijo.