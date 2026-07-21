Monzón mexicano mantiene pronóstico de lluvias en territorio estatal durante este martes

Este martes persistirá el monzón mexicano en el noroeste del territorio nacional y, en interacción con canales de baja presión en el interior de México, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de inestabilidad en la atmósfera, propiciarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana, y con posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro del país; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero.

*Continuarán lluvias intensas y actividad eléctrica durante la presente semana en la entidad*

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que durante el transcurso de la presente semana, continuará la presencia de lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica, viento y posible caída de granizo en gran parte de la entidad.

Estas condiciones son generadas por los efectos del monzón mexicano en el noroeste de México, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy las lluvias serán puntuales y muy fuertes, de entre 50 y 75 mm, en las zonas oeste y noroeste.

Para miércoles y jueves se esperan chubascos con lluvias puntuales, de 25 a 50 mm en las zonas oeste y suroeste del territorio estatal.

Dichas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo.