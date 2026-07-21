Llama Marco Bonilla a priorizar la confianza para fortalecer el T-MEC y atraer inversiones a Chihuahua

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que aseguró que el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está directamente relacionado con la economía de millones de familias mexicanas, al advertir que la confianza del país se ha visto debilitada en un momento clave para la revisión del acuerdo comercial.

En el video, el alcalde señaló que el T-MEC “no solamente es un tratado comercial”, sino un mecanismo del que dependen millones de empleos, inversiones y oportunidades para México, particularmente para Chihuahua, entidad con una fuerte vocación exportadora.

Bonilla retomó el posicionamiento de la gobernadora Maru Campos, al señalar que cuando los intereses políticos se colocan por encima del interés nacional existen consecuencias para la economía del país y el bienestar de las familias.

Asimismo, sostuvo que defender a México no significa respaldar a políticos investigados por presuntos vínculos con la delincuencia ni convertir intereses particulares en una causa nacional, sino proteger los empleos, el ingreso de las familias y las oportunidades de desarrollo.

El presidente municipal afirmó que la soberanía no debe utilizarse como argumento cuando están en riesgo millones de empleos y consideró que la confianza de los inversionistas se construye mediante el respeto a la ley, la certeza jurídica y condiciones favorables para el crecimiento económico.

En ese sentido, destacó que, pese a que “desde el Gobierno Federal no siempre ayudan”, Chihuahua ha logrado mantener la llegada de inversiones y el interés de empresas nacionales e internacionales, atribuyendo estos resultados al fortalecimiento de la seguridad, el desarrollo de infraestructura, la preparación de talento y la generación de condiciones para la inversión.

Recalcó que mientras la incertidumbre ahuyenta proyectos productivos, la confianza genera empleos y mayores oportunidades para las familias. Además, lanzó un mensaje a inversionistas mexicanos y extranjeros, invitándolos a establecerse en la capital del estado.

Finalmente el mandatario capitalino agregó: “Aquí está Chihuahua, una ciudad en la que su inversión estará segura; aquí encuentran la mejor mano de obra, gran talento y gente que nunca se raja”.