Avanza 69% recepción de Libros de Texto Gratuitos para ciclo escolar 2026–2027

– _Más de tres millones de ejemplares se encuentran en almacenes_

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) registró un avance del 69.52 por ciento en la recepción de libros asignados por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), como parte de la organización previa al arranque del ciclo escolar 2026-2027.

Los almacenes de la entidad ya resguardan 3 millones 121 mil 923 ejemplares, de un total programado de 4 millones 490 mil 468 unidades para educación básica, de acuerdo con el último informe de la Dirección de Programación y Presupuesto de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech).

Para secundaria se recibieron un millón 238 mil 337 ejemplares, mientras que para telesecundaria se tienen ya 214 mil 109, lo que equivale al 100 por ciento del total programado para ese nivel.

En cuanto a los libros de primaria, se cuenta con un millón 669 mil 477 ejemplares y se espera en próximas fechas 888 mil 580 unidades para cubrir la demanda de las escuelas primarias de la entidad, así como el total de materiales de preescolar.

Las acciones de logística ya se encuentran en fase de preparación, para iniciar con el reparto de los paquetes de libros hacia las diferentes regiones en tiempo y forma.