Urge que diputados descongelen Sistema de Cuidados; eso sí es pensar en las familias: Alma Portillo

Alma Portillo, diputada por Movimiento Ciudadano, recordó que los partidos tradicionales congelaron su iniciativa para crear el Sistema Estatal de Cuidados, en el que se plantea la creación de estancias infantiles, centros especializados de cuidados para adultos mayores y personas con discapacidad.

Portillo señaló que la iniciativa ha permanecido durante meses sin movimiento en el Congreso del Estado, por lo que no pareciera existir la voluntad política para que la propuesta transite, ante tal escenario, llamó a los partidos políticos representados en el legislativo a promover el rápido tratamiento de la iniciativa para llevar a la Ley dicho Sistema de Cuidados.

“Hoy que los políticos hacen de la familia su discurso central, es buen momento para recordarles que las familias necesitan soporte en las tareas de cuidados, miles de personas, especialmente mujeres dedican todo su tiempo a cuidar sin recibir una remuneración y sin poder incorporarse a un empleo pagado, lo que afecta finalmente las condiciones de vida de las familias”, enfatizó.

La exigencia de la emecista se da en el contexto de la reciente presentación de su iniciativa para que se otorguen licencias laborales a padres por 12 semanas para que también ellos puedan quedarse en casa a cuidar de sus hijas e hijos.

La legisladora indicó que tanto el Sistema Estatal de Cuidados como la ampliación de las licencias para padres, tienen el objetivo fundamental de fortalecer a las familias, dignificar las tareas de cuidado y provocar condiciones igualadad para que el trabajo de cuidar no siga recayendo únicamente sobre las mujeres.

Finalmente, Portillo precisó que sin la aprobación del Sistema de Cuidados en el Congreso, no habría posibilidades de impulsar en el presupuesto del próximo año los recursos necesarios para concretar la creación de centros especializados de cuidado para niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

“No podemos decirles a los chihuahuenses que estamos con las familias si les damos la espalda en algo tan importante y necesario”, finalizó.