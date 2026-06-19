Avanza al 78% construcción del Paso Superior Vialidad Los Nogales e Industrias

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, registra un avance del 78 por ciento en la construcción del Paso Superior de la Vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, una obra estratégica que fortalecerá la movilidad y conectividad en la zona norte de Chihuahua Capital.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en la etapa final de conformación de las losas de ambos puentes, una actividad fundamental para la consolidación de la superestructura. De manera paralela, se realizan trabajos de acabado en rampas de acceso, ampliación de carriles y adecuación de retornos sobre la avenida de las Industrias, así como la construcción de cunetas para el desalojo de aguas pluviales y la instalación de canalizaciones para el futuro sistema de alumbrado público.

Asimismo, se llevó a cabo la colocación de postes troncocónicos para la reubicación y elevación de líneas de alta tensión, una intervención que contribuye a optimizar la infraestructura eléctrica y mejorar la organización del espacio aéreo urbano en este importante corredor vial.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a transitar por el sector con precaución, respetando los señalamientos ubicados en la obra, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.