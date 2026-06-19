Hasta el momento es un accidente, vialidad investiga hecho: De la Peña ante atropello masivo en Pancho Villa

El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña dio a conocer que tras los hechos del atropello masivo en la Glorieta de Pancho se trata de un accidente y será la autoridad de vialidad la que se encargue del hecho, así como dar del proceder legal contra el responsable.

“Quiero pensar que fue un accidente y que la autoridad de vialidad estará analizando la información y si hay una responsabilidad habrá que proceder legalmente por lo pronto hay que preocuparnos más por las víctimas”, comentó.

Por la madrugada se dio registró el atropello de 6 personas y solo 3 lesionados, así como daños en la vía pública pues el responsable se dio a la fuga y choco contra un poste en la avenida Ortiz Mena.

Cabe destacar que el responsable se encuentra detenido y se dan las indagatorias del caso para proceder legalmente, siempre de acuerdo a los requerimientos de las víctimas.