Documento base para reforma electoral tiene concordancias entre la seis fuerzas políticas; vamos a robustecer el sistema democrático: Memo Ramírez

Luego de que ayer en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, aprobara un documento base que aglomera varias iniciativas de reforma electoral en la que coincidieron las bancadas del PAN, PRI, MC y representantes del Verde y PT, el presidente de dicha Comisión, Guillermo Ramírez, señaló que también existen concordancias con Morena, aunque ellos se hayan abstenido de aprobarlo.

Además, el también presidente del Congreso e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, agregó que el objetivo de esta “gran” reforma electoral es que buscarán “robustecer el sistema democrático”.

“En este documento hay concordancias en muchas de las fuerzas políticas, hablando del PRI, del PAN, de MC, del Partido Verde y también del Partido del Trabajo. Y también hay algunas concordancias en algunos temas con el Grupo Parlamentario de Morena. Entonces se aprobó tener un documento base, que ese documento base va a ser el documento rector que está acogiendo todas estas concordancias”, explicó Ramírez Gutiérrez.

El diputado Guillermo Ramírez añadió que “ya se acordó tener también un dictamen en sentido positivo, que el día de hoy vamos a sesionar y vamos a estar en posibilidad de discutir todas estas opiniones que pueda tener cualquier Grupo Parlamentario para poder ya estar en actitud de tener un dictamen en sentido positivo y poder sesionar en periodo extraordinario para aprobar esta iniciativa”.

“Yo lo he dicho siempre y lo digo con toda honestidad, buscamos una reforma electoral para poder robustecer el sistema democrático, fortalecerlo. Y en ese sentido creo que estamos trabajando todas las fuerzas políticas del Congreso para poder tener esta reforma en tiempo y forma”, manifestó Guillermo Ramírez.