Foco rojo de desplazados al sur del estado; Estado atiende problemática

Hoy se centra una reunión en el palacio de Gobierno en el que se centra el tema de desplazamientos forzados, por ello el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña señaló nuevamente que el gobierno del estado ha estado presente atendiendo a personas, principalmente las provenientes del sur del estado.

“El trabajo con desplazados no se detiene no por que tengamos este trabajo las áreas no hacen trabajo, recordemos que cuando hablamos de desplazados en gobierno del estado tiene dos líneas de trabajo una corresponde a la mesa de la secretaria general de gobierno y en caso de denuncia y de otras carpetas cae ya en otra carpeta de la fiscalía general a través de la comisión de víctimas”, comentó.

En este sentido el funcionario estatal señaló que se ha concentrado en la zona sur del estado y esa ha sido el principal foco rojo, en estos temas asegura que se dará prontitud y profesionalismo con el tema de seguridad.

“Maru Campos encabeza un gobierno humanista y lo primero que tenemos que hacer es pensar es en las personas y darles una solución a las personas de entrada e inmediatamente para que esto no se siga presentando de esta manera”, manifestó.

Enfatizó que es fundamental trabajar en coordinación con el gobierno federal, sin embargo, solo se ha mandado a la Guardia Nacional y Sedena no hay más apoyo para las víctimas con atención inmediata.