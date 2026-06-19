Hasta los 39°C podría llegar este domingo, cuídate del calor: Protección Civil Municipal

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que se esperan altas temperaturas para este fin de semana, por lo que exhortan a cuidarse del calor para evitar afecciones a la salud.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este viernes 19 de junio se espera una máxima 35°C y mínima de 22°C con Cielo parcialmente nublado y mínima probabilidad de lluvia.

Por otro lado, para este sábado 20 de junio, las temperaturas podrían alcanzar máximas de 37°C y mínima de 23°C. Finalmente, para este domingo se espera una máxima de 39°C y mínima de 24°C con cielo soleado, así como cero probabilidades de lluvias para ambos días.

Recomendaciones por calor:

Golpe de calor: Evite exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 17:00 horas. Use ropa clara, sombrero o gorra y protector solar. Hidrátese constantemente, aunque no tenga sed. Grupos vulnerables: Ponga especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. No deje a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados. Rachas de viento: Asegure objetos que puedan ser levantados por el viento, como láminas, lonas o macetas. Conduzca con precaución, especialmente en tramos carreteros. Actividad física: Evite realizar ejercicio intenso en exteriores durante las horas de mayor calor.

La Coordinación Municipal de Protección Civil mantiene vigilancia permanente. Ante cualquier emergencia, comuníquese al 9-1-1