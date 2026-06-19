La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Zona Sur fortalece la recuperación integral de familias en Hidalgo del Parral

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), a través de su coordinación en la Zona Sur, llevó a cabo con un importante encuentro psicosocial dirigido a personas víctimas de violencia familiar.

La jornada de acompañamiento tuvo como objetivo, ofrecer un espacio seguro para la reflexión y la sanación, integrando herramientas que permitan a las familias transitar hacia un entorno de paz y bienestar.

La intervención se centró en el fortalecimiento emocional y la reconstrucción del tejido social de los asistentes.

“Estas intervenciones no son eventos aislados, sino un pilar fundamental de nuestra labor. Al proporcionar este acompañamiento psicosocial, estamos reforzando las herramientas personales y colectivas de las víctimas, lo cual es vital para sanar las heridas del pasado y, fundamentalmente, para reconstruir y fortalecer los núcleos familiares que han sido vulnerados”, subrayo la Lic. Verónica Rodríguez, Coordinadora de la Zona Sur.

La CEAVE reafirma su misión de mantenerse cerca de la ciudadanía, garantizando que cada víctima reciba no solo el acompañamiento legal necesario, sino también el soporte psicológico y humano indispensable para garantizar el respeto a su dignidad y la recuperación de su proyecto de vida.

Con estas acciones, la CEAVE reafirma su compromiso con la atención y prevención de la violencia familiar, así como el apoyo constante a las personas que buscan transformar su realidad hacia un entorno de seguridad y respeto.