Urge estadio o centro de espectáculos; traerá derrama económica: Cocentro

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo López dio a conocer que es necesario tener un estadio o un centro de espectáculos para el centro de la ciudad, con el fin de dar desarrollo económico para la capital.



“Yo creo que ese es un lugar que está totalmente en el olvido y un nido de infecciones un lugar en el que se resguardan muchas personas sin hogar aparte, se presta mucho para cometer algún delito y visualmente ni decirlo cualquier persona que pase por ahí podrá notar que no es nada atractivo para el centro”, comentó.



Asegura que es necesario un cambio con una construcción favorable, ya sea un lugar especial para eventos o hasta un parque algo que abone a la capital en especial al sector comercial.



En este sentido informó que no se han dado acercamientos con el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, pero si con el gobierno municipal a través del mantenimiento o limpieza de la zona, lamentablemente, esta no dura ya que es constante la presencia de personas sin hogar o delincuentes que llegan hacer “fechorías”.



Cabe destacar que algunos organismos empresariales han señalado la importancia de contar con un espacio para la realizar eventos musicales o un estadio especial para más de 18 mil personas, esto tendrá una mejora para el centro y una mayor derrama económica.