Urge Congreso de Chihuahua medidas para reforzar el campo: “pequeños productores están en extinción”

El Congreso del Estado convocó a los poderes Ejecutivo Federal y Estatal, así como a los 67 Municipios del estado, para que implementen medidas y acciones que refuercen la productividad del campo mexicano; y a la Comisión Nacional del Agua, para que efectúe con efecto retroactivo el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola.

El diputado Arturo Zubía Fernández (PAN), promovente del Punto de Acuerdo dijo que, el mismo se sustenta en el conflicto internacional que se suscita en estos momentos en Medio Oriente que ha generado grandes fluctuaciones y movimientos en los precios de los mercados más importantes del mundo; productos como los fertilizantes han aumentado bastante su precio en el mercado global encareciendo su valor adquisitivo, aunado a el ya mencionado tema del precio del diésel son dos ejemplos de cómo este conflicto ha impactado en nuestro país y en nuestra comunidad.

En el mismo, sentido se aprobó la moción de la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, mediante el se pide a la Secretaría de Agricultura, a la CONAGUA y a la Comisión Federal de Electricidad, a continuar y fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar que ninguna persona productora que cumpla con los requisitos, quede fuera del programa por rezagos administrativos, no imputables a ellos.

Aunado a lo anterior, se suma:

En el aumento del 30% en fertilizantes, que ha golpeado costos y reducido en gran medida las utilidades de los productores agrícolas del país.

A que los precios de los cultivos, como el maíz, no han mostrado incrementos que compensen el aumento en los insumos; en lugar de subir su precio, bajó.

En que la inflación ha acelerado alarmantemente los precios de la canasta básica mexicana. En el mes de marzo la inflación escaló a una cifra de 4.02%.

En que una despensa básica surtida a grandes rasgos de 33 productos considerados básicos como verdura, fruta, legumbres, alimentos de origen animal, aceite, enlatados y algunos artículos de higiene básica, ascienden a $2,339.70 pesos, alcanzando su mayor aumento mensual desde mayo del año 2024.

En que este año, México comprará en el extranjero más del 50% del maíz que se consume en el país. Aunado, a que cerca del 60% de los granos requeridos provendrán del exterior, lo que evidencia una creciente dependencia alimentaria.

A la falta de programas amplios de apoyo, precios de garantía y mecanismos de comercialización que han estado dejando fuera a gran parte de los productores, lo cual reduce aún más la producción nacional.

Que el 28 de abril del presente año vence el plazo para inscribirse en el PEUA (Programa Especial de Energía para Uso Agrícola), sin prórroga alguna. Este tema tiene en jaque a gran parte del sector agrícola del país y principalmente de Chihuahua, dado que la estadística de resoluciones y la lentitud en los trámites ha generado incertidumbre en los solicitantes.

Es por todo lo anterior que, el Congreso del estado se pronunció por la aprobación del presente Punto de Acuerdo.