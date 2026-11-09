Urge Arturo Medina a Federación atender situación en Guadalupe y Calvo por desplazados

Arturo Medina, diputado por el Distrito 22 y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, urgió al Gobierno Federal a intervenir de manera inmediata ante los recientes hechos de violencia relacionados con la delincuencia organizada que han provocado el desplazamiento forzado de familias en distintas comunidades de Guadalupe y Calvo.

El legislador manifestó su preocupación por los acontecimientos registrados durante los últimos días en comunidades de aquel municipio, donde las condiciones de inseguridad han obligado a familias enteras a abandonar sus viviendas para buscar refugio en otros puntos del municipio y del estado.

Medina enfatizó que, por tratarse de hechos relacionados con la operación de grupos de la delincuencia organizada, corresponde a las autoridades federales ejercer sus atribuciones para combatir a estas organizaciones criminales, restablecer las condiciones de seguridad y garantizar la protección de la población, en coordinación con las autoridades estatales y municipales.

“No podemos permitir que las familias de la sierra tengan que abandonar sus hogares para salvar sus vidas. La Federación tiene atribuciones y responsabilidades fundamentales en el combate a la delincuencia organizada y es urgente que actúe con toda su capacidad para devolverle la tranquilidad de las familias”, expresó.

El también presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas indicó que mantiene seguimiento a la situación que enfrentan las comunidades afectadas y se puso a disposición de las familias desplazadas para acompañarlas en las gestiones necesarias ante las distintas instancias gubernamentales.

Subrayó que la atención debe contemplar no solamente el despliegue de fuerzas federales para enfrentar a los grupos criminales, sino también la protección de las familias y la garantía de acceso a alimentación, alojamiento, atención médica y otros apoyos indispensables para quienes han tenido que abandonar sus viviendas.

“Nuestra prioridad debe ser proteger la vida y la integridad de las personas. Las familias necesitan saber que no están solas, que las instituciones están presentes y que existen condiciones reales para recuperar la tranquilidad que les ha sido arrebatada”, puntualizó.

Arturo Medina reconoció los esfuerzos de las corporaciones estatales y federales que actualmente intervienen en la región, pero insistió en que la complejidad de la problemática demanda una estrategia permanente y una mayor intervención de las instituciones federales responsables de combatir a las organizaciones delictivas.

Asimismo, enfatizó que el regreso de las familias debe realizarse únicamente cuando existan garantías suficientes para su integridad, pues no se trata solamente de facilitar su retorno, sino de asegurar que puedan permanecer en sus comunidades sin temor a nuevos episodios de violencia.

El diputado señaló que la presencia de grupos criminales no puede seguir condicionando la vida de las comunidades serranas, ni obligar a sus habitantes a renunciar a su patrimonio, sus actividades productivas y el arraigo que mantienen con sus tierras.

Finalmente, reiteró su disposición de mantener comunicación con las autoridades y dar seguimiento a las necesidades de las personas afectadas, al tiempo que llamó a fortalecer la coordinación institucional, con una intervención federal acorde con la gravedad de los acontecimientos.

“Guadalupe y Calvo necesita paz, seguridad y atención. Nuestra gente merece vivir y trabajar en su tierra sin miedo. Desde el Congreso seguiremos atentos y dispuestos a contribuir para que las familias recuperen la tranquilidad y puedan reconstruir su vida en sus propias comunidades”, concluyó.