Municipio buscará apoyo de Movilidad para regular motocicletas de reparto en zonas peatonales

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira Venzor, informó que buscará establecer una coordinación con la Subsecretaría de Movilidad para atender la circulación de motocicletas utilizadas por repartidores de aplicaciones de alimentos en las zonas peatonales del Centro Histórico, donde representan un riesgo para quienes transitan a pie.

El funcionario señaló que las calles Victoria y Libertad concentran una mayor presencia de estas unidades, cuyos conductores circulan por espacios destinados al tránsito peatonal. Reconoció que esta situación pone en riesgo a las personas que caminan o pasean por el primer cuadro de la ciudad.

Explicó que, aunque la Policía Municipal cuenta con elementos del grupo Beta que realizan labores de vigilancia en el Centro, estos no tienen facultades de tránsito, por lo que consideró necesario el apoyo de los agentes de la Subsecretaría de Movilidad, particularmente de quienes realizan recorridos en bicicleta.

Chavira Venzor indicó que ya sostuvo un primer acercamiento con César, con quien prevé reunirse durante la próxima semana para definir mecanismos de colaboración y evitar que estas prácticas continúen en las calles peatonales. Añadió que el tema ya está siendo revisado por las autoridades municipales y estatales.