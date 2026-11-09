CCE realizará “Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad 2027” más aspirantes a la Gubernatura

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares dio a conocer que se reunirá con más aspirantes a la gubernatura para dar paso al Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad 2027, reitera que esta actividad es apartidista.

En este sentido, destacó que se dio el acercamiento para abrir las puertas a Marco Bonilla y Julián LeBarón quienes en su debido momento tendrán una cita con el sector empresarial.

“Somos apartidistas, porque dentro de nuestros organismos hay gente que piensa diferente y pues somos respetuosos, los presidentes tenemos que ser neutrales, cada quien tiene su ideología”, comentó.

Destaco que este proyecto es necesario para el desarrollo económico del estado, ante un escenario difícil que se tiene en la actualidad.

Estarán presentes los representantes de CANACINTRA, COPARMEX, INDEX, CMIC, CANADEVI, CAPRIN y DESEC A.C., entre otros, con el fin poner temas y propuestas en materia económica para el estado, así como conocer un poco lo que piensan los personajes políticos en el desarrollo del estado, así como poner en la mesa el tema de seguridad que es el principal para la atracción de inversiones.