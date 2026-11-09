Chihuahua siempre al frente en desplazamiento forzado, Federación no se involucra: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló el Estado siempre ha estado al frente en la atención del desplazamiento forzado ya que el Gobierno Federal no se ha involucrado en atender las causas de dicha problemática.

Ello luego de que el pasado viernes se llevó a cabo una reunión entre el Comité de Desplazamiento Forzado del Estado de Chihuahua y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a tráves de la Plataforma para la Paz y los Derechos Humanos México-Europa, en la que no hubo representación de la Federación.

De la Peña recordó que ha habido casos de desplazamientos en Estados vecinos como Durango y Sinaloa en los que las víctimas han preferido llegar a Chihuahua al señalar que aquí sí reciben atención.

“El Gobierno del Estado nunca se ha detenido a esperar a que el Gobierno Federal reaccione, la atención que se ha dado en todos aquellos casos donde se han presentado desplazamientos, el gobierno estatal ha estado presente, nosotros movilizamos personal a la zona, atendemos persona por persona, realizamos un censo, determinamos cuáles son las áreas de necesidad y se canaliza a aquellos lugares o ante aquellas autoridades que les pueden brindar la asistencia que se requiere”.