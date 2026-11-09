De más de 2 mil aspirantes, solo 73 logran avanzar en reclutamiento de la Policía Municipal

Más de 2 mil personas mostraron interés en ingresar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM); sin embargo, únicamente 73 aspirantes han logrado superar los filtros de selección, informó el comisario Julio Salas González.

El jefe policiaco destacó que el proceso de reclutamiento implica diversas evaluaciones para garantizar que quienes ingresen a la academia cumplan con los requisitos y perfiles necesarios para desempeñarse como policías.

Señaló que la meta es alcanzar un grupo de 100 cadetes, entre mujeres y hombres, que puedan integrarse a la corporación durante 2027, por lo que todavía continúan trabajando en la selección de nuevos perfiles.

Salas González adelantó que el alcalde suplente, René Chavira Venzor, encabezará la bienvenida oficial a los aspirantes que ya fueron seleccionados, en un acto que marcará el inicio de su preparación para convertirse en elementos de la Policía Municipal.