El abandono también se refleja en las calles: familias responden poco por personas con adicciones, advierte la Policía

La falta de acompañamiento familiar se ha convertido en uno de los obstáculos para atender a personas en situación de calle y con problemas de adicciones en Chihuahua. El director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, reconoció que cuando la corporación intenta localizar a sus familiares, la respuesta es prácticamente inexistente.

El jefe policiaco señaló que apenas entre uno y dos de cada diez familias contactadas atienden el llamado de las autoridades, una situación que evidencia la falta de redes de apoyo para quienes enfrentan problemas de consumo de sustancias y condiciones de vulnerabilidad. “Realmente no hay un interés sobre las personas”, lamentó al describir la escasa participación familiar.

Ante este panorama, la Policía Municipal mantiene operativos en el primer cuadro de la ciudad y en distintos puntos del canal, donde algunas personas utilizan espacios similares a túneles para resguardarse del frío, la lluvia o pasar la noche. Salas explicó que las intervenciones buscan tanto atender faltas administrativas como identificar a personas con adicciones y acercarlas a alternativas de rehabilitación.

Indicó que las detenciones por faltas administrativas en el Centro aumentaron de aproximadamente tres a entre ocho y nueve diarias. Cuando se detectan problemas de adicción, además de cumplir con el procedimiento ante el juez cívico, los agentes buscan contactar a familiares o recurrir a centros de rehabilitación con los que existen convenios. Sin embargo, el funcionario reconoció que la intervención policial no es suficiente cuando no existe alguien dispuesto a acompañar a estas personas en su proceso de recuperación.