Llama Canaco a la reparación de baches en avenidas tras lluvias

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto pidió a la autoridad municipal se le dé una “arregladita” a las calles de la ciudad esto ante las lluvias y la exposición de baches que han dado un daño a los conductores.

“Yo espero que no solo sean semáforos nuevos., yo espero que también sea coordinar la línea de semáforo, sino hacer las avenidas más agiles, pues algunas avenidas tiene semáforos en donde uno se libera y otro lo para no hay coordinación y espero que pronto la autoridad municipal de una ”arregladita” a las calles porque más que semáforos son los baches que nos obligan a bajar la velocidad”, comentó.

Las avenidas más dañadas en la actualidad Tecnológico, Equus, Colón, Vallarta, entre otras secundarias que han representado un tema para los conductores y han causado daños en los vehículos.

Cabe destacar que la autoridad municipal ha informado que se han atendido cerca de 59 mil baches en lo que va del año, por lo cual se trabaja con las cuadrillas en avenidas principales.