Universidades de Argentina denuncian incumplimiento del gobierno a la ley de financiamiento

Buenos Aires. La entidad que reúne en Argentina a los rectores de todas las universidades públicas del país denunciaron este jueves ante la justicia, junto con ocho federaciones y sindicatos, la inobservancia por parte del gobierno de la resolución judicial que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

“Hemos notificado formalmente a la justicia el incumplimiento por parte del Gobierno nacional de lo dispuesto en fallo”, informaron en un comunicado conjunto los gremios y el Centro Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas del país, de 14 casas de estudio e institutos provinciales​​​.

La comunidad universitaria también envió una carta al Ministerio de Capital Humano, para exigir una reunión para reactivar los aumentos salariales pendientes y sobre todo la aplicación del artículo 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, relativos a la actualización de salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles de acuerdo a la inflación.

El CIN y las ocho federaciones y asociaciones sindicales, que representan a alumnos, docentes y no docentes, advirtieron también que movilizarán a la sociedad en la primera mitad de mayo, de no acatarse el fallo emitido el 31 de marzo por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el cual ratificaba una cautelar emitida en primera instancia para que el Gobierno ejecutase la Ley de Financiamiento Universitario.

“Si no aparecen respuestas, si no se respeta una ley sancionada por el Congreso y si no se cumple un fallo judicial que exige su aplicación, anunciamos que volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, expusieron.