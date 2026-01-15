Retiro de facultades sanitarias pone en riesgo al hato y la salud pública en Chihuahua: UGRCh

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh) expresó su preocupación por la contingencia nacional derivada de la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG), al considerarlo una amenaza directa para la actividad pecuaria, la salud pública, la economía y la seguridad alimentaria del país.

A través de un posicionamiento oficial, la organización destacó que Chihuahua cuenta con un estatus sanitario reconocido a nivel internacional, resultado de más de cinco décadas de trabajo continuo en el control y erradicación de enfermedades como la tuberculosis bovina y la brucelosis. A este esfuerzo, señalaron, se suma ahora la prevención del gusano barrenador, plaga que ya se encuentra presente en México y Centroamérica y que también representa riesgos para las personas.

La UGRCh subrayó que la disciplina sanitaria ha permitido a los productores del estado acceder a mercados internacionales, principalmente el de Estados Unidos, así como desarrollar durante más de 40 años una ganadería orientada a la calidad, competitiva a nivel mundial y sustento de miles de familias rurales.

En este contexto, reconocieron que el Gobierno del Estado, con el respaldo del sector ganadero, implementó filtros de sanidad e inspección zoosanitaria para verificar que el ganado en tránsito no representara un riesgo sanitario. Sin embargo, lamentaron que dichas acciones fueran objetadas por el Gobierno Federal y que, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se retiraran al estado las facultades para realizar estas inspecciones.

La organización advirtió que esta situación limita herramientas preventivas clave para proteger la sanidad animal, la salud pública y la viabilidad económica de un sector estratégico para Chihuahua y el país.

Ante ello, la Unión Ganadera Regional reiteró su respeto al marco legal vigente, pero consideró indispensable fortalecer la coordinación entre la Federación, el Estado y el sector ganadero organizado, incorporando la experiencia técnica de quienes han trabajado por generaciones en el cuidado del hato nacional.

Asimismo, hizo un llamado a los productores ganaderos a mantener la unidad, la corresponsabilidad y la vigilancia permanente, al señalar que la sanidad inicia en cada unidad de producción y se fortalece con prevención, disciplina y reporte oportuno.

Finalmente, la UGRCh exhortó respetuosamente a la Presidencia de la República a reforzar las acciones necesarias para proteger la sanidad del estado y del país, reiterando su disposición para colaborar de manera solidaria y su compromiso de evitar el ingreso del gusano barrenador del ganado.

“La sanidad no se negocia; la salud pública se protege con prevención”, concluyó el organismo, respaldado por las asociaciones ganaderas locales de todo el estado.