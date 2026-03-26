José Luis Villalobos impulsa proyecto de ecoparque turístico de Aquiles Serdán

El diputado José Luis Villalobos García encabezó la sesión de la Comisión de Turismo del H. Congreso del Estado en el municipio de Aquiles Serdán, donde se presentó el proyecto para la creación de un ecoparque turístico sostenible enfocado en la Cueva de los Murciélagos y la mina de Bustillos.

En la sesión participaron las diputadas Rosana Díaz Reyes, secretaria de la Comisión; Alma Yesenia Portillo Lerma y Yesenia Reyes Calzadías, vocales; así como el diputado Octavio Borunda Quevedo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente. La reunión contó además con la presencia de Teresa Erives Baca, presidenta municipal de Aquiles Serdán.

El proyecto busca consolidar un espacio de naturaleza y aventura, aprovechando el paisaje desértico de la región y fortaleciendo la identidad ambiental y cultural del municipio. Entre sus objetivos destacan el desarrollo de infraestructura ecoturística, la diversificación económica, la promoción de un turismo responsable y el impulso a la economía local.

Durante la sesión, también se aprobó el sentido del dictamen positivo de dos iniciativas los resultados de los Foros de Consulta Turismo para fortalecer el sector turístico y artesanal del estado de Chihuahua, enfocadas en preservar la cultura y generar mayores oportunidades económicas para las comunidades.

Entre las principales acciones se plantea la creación de una marca distintiva, como “Chihuahua Auténtico”, que certifique la calidad y procedencia de los productos artesanales, así como la implementación de esquemas que promuevan precios justos y eliminen el regateo, dignificando el trabajo de las y los artesanos.

Asimismo, se propone incentivar la participación de nuevas generaciones mediante programas educativos y talleres, además de impulsar la profesionalización de artesanos y prestadores de servicios turísticos a través de capacitación constante.

En materia turística, se destacó la importancia de reforzar la seguridad en carreteras y eventos, garantizar el orden en festividades, promover la transparencia en el uso de recursos públicos y fortalecer la coordinación en la gestión de áreas naturales protegidas.

También se planteó impulsar productos regionales, mejorar la infraestructura de mercados y espacios de comercialización, así como ampliar la difusión de la oferta turística y artesanal mediante estrategias digitales y la extensión de horarios en eventos.

Finalmente, se subrayó la relevancia de apoyar a los municipios en la obtención de distintivos como “Pueblo Mágico” y de avanzar en iniciativas legislativas que fortalezcan la organización y atribuciones en materia turística, consolidando así un modelo de desarrollo sostenible para el estado.