Unen esfuerzos Chihuahua y Guanajuato en materia de financiamiento a Mipymes

Con el objetivo de fortalecer los programas de apoyo a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los gobiernos de Chihuahua y Guanajuato realizaron un intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de financiamiento.

Personal del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) presentó su modelo de trabajo, y explicó cómo facilita el acceso a créditos para apoyar el crecimiento y la permanencia de los negocios.

También compartió información sobre el manejo eficiente de recursos, el Plan Único de Recuperación de Cartera (PURC) y la digitalización de trámites en beneficio de las y los emprendedores chihuahuenses.

Por su parte, representantes del programa Tú Puedes Guanajuato presentaron su estrategia que incluye el uso de herramientas de gestión empresarial y los talleres que ofrece a las y a los empresarios.

Ambas dependencias estatales compartieron su modelo integral de operación, enfocado en fortalecer el acceso a financiamiento.

Las reuniones de trabajo fueron encabezadas por los directores generales de Fideapech, Juan Roberto Martínez, y de Tú Puedes Guanajuato, Ivón Padilla Hernández.