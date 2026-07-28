Cody Bellinger se perderá de 4 a 6 semanas por una distensión en el tendón de la corva izquierda

El jardinero de los New York Yankees, Cody Bellinger estará fuera de cuatro a seis semanas por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierda.

Los Yankees colocaron a Bellinger en la lista de lesionados de 10 días el domingo, un día después de que se lastimara al correr las bases durante una victoria 3-1 en Filadelfia. Se sometió a más pruebas el lunes en Nueva York, que revelaron el alcance de la lesión.

“Así que lo bueno es que, obviamente, ahora mismo puede moverse. Así que seguiremos con eso y simplemente dejaremos que esto sane y lo pongamos bien”, comentó el mánager Aaron Boone antes del inicio de una serie de cuatro juegos en casa de los Chicago White Sox.

La baja de Bellinger es otra lesión importante para un equipo de New York que ya juega sin el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, quien está fuera desde el 31 de mayo por una costilla fracturada. El bateador designado Giancarlo Stanton ha estado fuera desde el 24 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

Los Yankees estaban a tres juegos del líder del Este de la Liga Americana, Tampa Bay Rays, al comenzar la jornada del lunes.

“Hemos tenido algunas lesiones duras de gente muy importante. Pero, de nuevo, eso es parte de esto. Como digo, la temporada no espera a nadie”, señaló Boone.

Max Schuemann fue titular en el jardín izquierdo para el primer juego de la serie contra los White Sox. Spencer Jones, quien fue ascendido desde Triple A, Scranton/Wilkes-Barre, cuando Bellinger fue colocado en la lista de lesionados, estuvo en el jardín central, y el dominicano Jasson Domínguez en el derecho.

La fecha límite de cambios de Grandes Ligas es la próxima semana, pero Boone restó importancia al efecto de la lesión de Bellinger en la estrategia del gerente general Brian Cashman y la oficina principal del equipo.

“Tengo la sensación de que han estado trabajando en esto de distintas maneras, formas y modalidades durante las últimas semanas, preparándose para lo de la fecha límite de cambios. Espero que intenten hacer todo lo que puedan para mejorar nuestro equipo, pero, de nuevo, nunca sabes cómo va a resultar eso”, manifestó Boone.

Bellinger, de 31 años, sintió tirantez en el tendón de la corva al rodear la primera base tras un doble en la octava entrada la noche del sábado. Batea para .259 con 11 jonrones y 53 carreras impulsadas en 102 juegos esta temporada.

Bellinger volvió a firmar con los Yankees el invierno pasado por 162,5 millones de dólares durante cinco años. Fue el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas el 14 de julio en Filadelfia.