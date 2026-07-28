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Ola de calor se mantendrá en territorio estatal; prevén máxima de 37°C en la capital y lluvias en la región noroeste

Cielo medio nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (suroeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Por la mañana, ambiente templado y fresco en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido en Aguascalientes, y caluroso a muy caluroso en zonas del resto de la región.

La onda de calor persistirá en los estados de Chihuahua (norte y este), Durango (este y noroeste), Coahuila (oeste y suroeste) y Nuevo León (centro y este).

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, y con rachas de 30 a 50 km/h en el resto de la región.

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