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¡Siete vidas! Rescatan a un gato entre los escombros de Caracas 33 días después de los terremotos

Cuando habían pasado 33 días de los catastróficos terremotos que sufrió Venezuela, en Caracas se encontró vida entre los escombros que dejó el doble temblor.

Un gato, llamado ‘Noche’, pudo ser rescatado en el interior de las ruinas de un edificio y volver junto a su dueño, José Ramón.

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