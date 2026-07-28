¡Siete vidas! Rescatan a un gato entre los escombros de Caracas 33 días después de los terremotos

Cuando habían pasado 33 días de los catastróficos terremotos que sufrió Venezuela, en Caracas se encontró vida entre los escombros que dejó el doble temblor.

#AHORA Alcaldía de Caracas informa el rescate de un gato que estuvo 33 días bajo los escombros del edif Moisés, San Bernardino.

'Noche', nombre de la mascota, ya está con su familia sano y salvo. pic.twitter.com/l6mS0bpEaO — Robert Lobo (@RobertLobo_) July 27, 2026

Un gato, llamado ‘Noche’, pudo ser rescatado en el interior de las ruinas de un edificio y volver junto a su dueño, José Ramón.