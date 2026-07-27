Inicia en Chihuahua la dispersión de mosca estéril para reforzar el blindaje sanitario contra el Gusano Barrenador del Ganado

Este lunes inició en Chihuahua la dispersión aérea de mosca estéril, una de las principales estrategias biológicas implementadas por el Gobierno de México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de contener la propagación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) y fortalecer el blindaje sanitario de la entidad.

El arranque de esta estrategia fue dado a conocer en rueda de prensa, encabezada por autoridades federales, estatales y representantes del sector pecuario.

La actividad inició este lunes con la liberación de 2.5 millones de insectos en zonas estratégicas del sur y centro del estado, donde Senasica mantiene acciones de control sanitario.

Durante un lapso de al menos dos semanas, cada dos días será liberada esta cantidad de moscas, de acuerdo con datos de la Senasica.

Esta acción marca una nueva etapa en el combate al GBG, al pasar de la contención al control de la plaga, gracias a la producción nacional de este insecto.

Independientemente de las acciones de las autoridades, el éxito de la estrategia depende del reporte oportuno de posibles casos por las y los productores, ya que detectar el gusano en sus primeras etapas permite romper su ciclo biológico y frenar su propagación.

Los reportes que se hagan recibirán tratamiento gratuito por parte de las autoridades involucradas, lo que además contribuirá a acabar más pronto con el problema.

La meta es atender los casos reportados en menos de 24 horas, a través de las brigadas de barrido y de vigilancia activa, integradas por autoridades de los distintos niveles.

A su vez, el jefe del área de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, Juan Carlos Flores, informó que como parte de la estrategia, el Gobierno del Estado entregará kits gratuitos para la atención de posibles casos de GBG, los cuales incluyen un medicamento larvicida y cicatrizante, además de tubos para la recolección de muestras y su análisis.

El alcalde de Hidalgo del Parral, Salvador Calderón Aguirre, reconoció la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno, y el compromiso de las y los productores pecuarios para fortalecer las acciones de prevención, y responder oportunamente ante la presencia del GBG.

La dispersión de las moscas estériles producidas en la planta especializada ubicada en Chiapas, inició hoy a las 6:00 de la mañana mediante un sistema de aproximadamente 30 cámaras de liberación instaladas en puntos estratégicos.

En cada una se colocan rejillas con cuatro charolas que contienen las moscas estériles. Al entrar en contacto con la temperatura ambiente, los insectos despiertan y salen gradualmente para dispersarse en la zona.

Las moscas son marcadas con una pintura especial que permite identificarlas posteriormente, cuando son capturadas en las trampas de monitoreo instaladas en campo, lo que facilita la evaluación de la efectividad del programa.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de vigilancia epidemiológica y respuesta sanitaria que mantienen de manera coordinada el Gobierno de México, el Gobierno del Estado, las organizaciones ganaderas y los productores, con el propósito de proteger el patrimonio pecu